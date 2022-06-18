Как лекарства «определяют», что именно лечить в организме

Исследователи могут химически модифицировать препараты, чтобы убедиться, что они прочно связываются с теми местами, где нужно. В целом, лекарства содержат не только активное вещество, но и «неактивные ингредиенты», которые улучшают стабильность, абсорбцию, вкус и другие качества препарата. Например, аспирин также содержит ингредиенты, которые одновременно и предотвращают разрушение таблетки во время транспортировки, и помогают ей распасться.

Когда вы проглатываете таблетку, она сначала растворяется в желудке и кишечнике, а затем молекулы препарата всасываются в кровоток. Попав в кровь, они могут циркулировать по всему телу, чтобы получить доступ к различным органам и тканям. Молекулы лекарств воздействуют на организм, связываясь с различными рецепторами на клетках. Несмотря на то, что препараты предназначены для воздействия на определённые рецепторы для получения желаемого эффекта, невозможно воспрепятствовать их циркуляции в крови и связыванию с нецелевыми участками, что потенциально может вызвать побочные эффекты.

В результате молекулы лекарств, циркулирующие в крови, со временем распадаются окончательно и покидают организм с мочой. Поскольку эффективность проникновения молекул через слизистую оболочку кишечника может варьироваться в зависимости от химических свойств, некоторые лекарства никогда не всасываются и выводятся с калом.