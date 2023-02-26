Как лишний вес влияет на здоровье сердца

Ожирение может повлиять на сердце разными способами. Это не только повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но также может затруднить диагностику и лечение этого состояния. Вот почему часто рекомендуется снижать вес путём изменения образа жизни, а не краткосрочной диетой.

Однако это не всегда просто. Иногда даже определённые лекарства, прописанные при сердечных заболеваниях, могут затруднить потерю веса. Учёные отмечают, что есть и другие методы ликвидации избыточного веса, например бариатрическая хирургия.