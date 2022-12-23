Как лягушки становятся прозрачными? Учёные раскрыли механизм

Как лягушки становятся прозрачными? Учёные раскрыли механизмОн очень хитрый
Учёные раскрыли механизм, по которому лягушки становятся прозрачными. Оказалось, что животные во время отдыха «прячут» эритроциты в печени.
Фото: Flickr
Стеклянную лягушку легко не заметить в её естественной среде обитания. Ночью она более активна, а днём спит. В эти моменты мышцы и кожа лягушек становятся прозрачными, и видны только их кости, глаза и внутренние органы. Это помогает земноводным маскироваться и сливаться с растительностью.
Как пояснили учёные, одной из причин, по которой так трудно добиться прозрачности, является наличие эритроцитов в системе кровообращения. А это значит, что стеклянная лягушка что-то делает со своими кровяными клетками.
Jesse Delia
Исследователи провели визуальные тесты на животных, доказав с помощью оптических моделей, что лягушки могли достичь прозрачности, потому что «выталкивали» эритроциты из своих сосудов. Почти 90% циркулирующих клеток крови перенаправлялись в печень.