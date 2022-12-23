Как лягушки становятся прозрачными? Учёные раскрыли механизм

Стеклянную лягушку легко не заметить в её естественной среде обитания. Ночью она более активна, а днём спит. В эти моменты мышцы и кожа лягушек становятся прозрачными, и видны только их кости, глаза и внутренние органы. Это помогает земноводным маскироваться и сливаться с растительностью.

Как пояснили учёные, одной из причин, по которой так трудно добиться прозрачности, является наличие эритроцитов в системе кровообращения. А это значит, что стеклянная лягушка что-то делает со своими кровяными клетками.