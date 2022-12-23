Наука и технологии
20:59, 23 декабря 2022
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Как лягушки становятся прозрачными? Учёные раскрыли механизм

Он очень хитрый

Учёные раскрыли механизм, по которому лягушки становятся прозрачными. Оказалось, что животные во время отдыха «прячут» эритроциты в печени.

Как лягушки становятся прозрачными? Учёные раскрыли механизм

Фото: Flickr

Стеклянную лягушку легко не заметить в её естественной среде обитания. Ночью она более активна, а днём спит. В эти моменты мышцы и кожа лягушек становятся прозрачными, и видны только их кости, глаза и внутренние органы. Это помогает земноводным маскироваться и сливаться с растительностью.

Как пояснили учёные, одной из причин, по которой так трудно добиться прозрачности, является наличие эритроцитов в системе кровообращения. А это значит, что стеклянная лягушка что-то делает со своими кровяными клетками.

Как лягушки становятся прозрачными? Учёные раскрыли механизм

Jesse Delia

Исследователи провели визуальные тесты на животных, доказав с помощью оптических моделей, что лягушки могли достичь прозрачности, потому что «выталкивали» эритроциты из своих сосудов. Почти 90% циркулирующих клеток крови перенаправлялись в печень.

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