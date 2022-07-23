Наука и технологии
Сегодня в 18:59
1 мин.

Как люди одомашнили сибирских собак

Это случилось тысячи лет назад
Исследователи выяснили, что 7400 лет назад сибирские собаки стали намного меньше волков по размерам, что сделало их более зависимыми от людей в плане еды.
Как люди одомашнили сибирских собак

Как отметили учёные, люди стали применять собак на охоте, выпасе скота и катании на упряжках. В целом же, процесс перехода от волков к собакам начался около 40 000 лет назад. Сначала наиболее дружелюбные волки приближались к человеческим лагерям в поисках мяса, в конечном итоге изолировались от своих диких собратьев, а затем были намеренно скрещены с собаками.

Чтобы более подробно изучить диету древних собак, учёные проанализировали около 200 останков собак и волков. Они обнаружили, что 7000-8000 лет назад животные «были уже довольно маленькими, а это означало, что они просто не могли делать то, что делало большинство волков»; Это, в свою очередь, привело к большей зависимости от людей в плане еды. Так, учёные увидели, что древние собаки питались рыбой и другими морепродуктами. Такое они не смогли бы легко добыть сами.

Новости партнеров
Новости партнеров