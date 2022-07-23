Как люди одомашнили сибирских собак

Как отметили учёные, люди стали применять собак на охоте, выпасе скота и катании на упряжках. В целом же, процесс перехода от волков к собакам начался около 40 000 лет назад. Сначала наиболее дружелюбные волки приближались к человеческим лагерям в поисках мяса, в конечном итоге изолировались от своих диких собратьев, а затем были намеренно скрещены с собаками.

Чтобы более подробно изучить диету древних собак, учёные проанализировали около 200 останков собак и волков. Они обнаружили, что 7000-8000 лет назад животные «были уже довольно маленькими, а это означало, что они просто не могли делать то, что делало большинство волков»; Это, в свою очередь, привело к большей зависимости от людей в плане еды. Так, учёные увидели, что древние собаки питались рыбой и другими морепродуктами. Такое они не смогли бы легко добыть сами.