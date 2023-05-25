Как люди получили свои конечности

Используя рыб Данио-рерио в качестве модельного организма, команда под руководством профессора Мосиманна наблюдала уникальный тип клеток, похожих на фибробласты, которые мигрировали в определенные развивающиеся плавники. Было установлено, что эти клетки связаны как с брюшным плавником (эквивалент живота), так и с грудным плавником (эквивалент рук у человека). Это открытие обеспечивает связь между конкурирующими теориями эволюции парных придатков.

С помощью современных методов, позволяющих отслеживать судьбы клеток во время развития, исследователи обнаружили, что эти необычные фибробласты происходят из мезодермы боковой пластинки, которая является источником развития различных органов, включая сердце, кровеносные сосуды, почки, соединительную ткань и конечности. Их результаты подтверждают теорию двойного происхождения, которая предполагает связь между парными придатками и непарными, боковыми плавниками.

Хотя исследование вносит свой вклад в продолжающуюся дискуссию, оно не решает вопрос окончательно. Однако исследование предлагает ценные молекулярные и генетические знания об эволюции конечностей.

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