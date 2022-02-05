Как люди «сломали» эволюцию животных

В недавней статье учёные подтвердили, что в среднем во всём мире животные разных видов становятся меньше. Это противоречит так называемому правилу Коупа, согласно которому животные со временем должны увеличиваться в размерах.

Учёные отметили, что в реальности, кажется, происходит общее уменьшение размеров тела из-за таких вещей, как изменение климата и других антропогенных факторов. Так, например, если люди вылавливают из океана самую крупную рыбу каждый раз, когда забрасывают сети, из этого следует, что выживут только более мелкие рыбы.

Исследователи отметили, что переживать за природу не нужно. Она может измениться, но вряд ли из-за человечества ослабнут и вымрут все виды.