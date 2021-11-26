Как люди «сломали» фундаментальный закон океана

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Как люди «сломали» фундаментальный закон океанаВсё из-за нашей неумеренности
В 1969 году океанографическое судно Hudson собрало образцы морского планктона, а учёные затем подсчитали размеры и количество обнаруженных ими существ. Оказалось, что жизнь в океане подчиняется простому математическому правилу: численность организмов тесно связана с размером их тел. Теперь же этот фундаментальный закон перестаёт работать.
Иными словами, учёные обнаружили, что чем меньше организм, тем больше таких особей обитает в океане. Например, рачки в миллиард раз меньше, чем тунец, но их также в миллиард раз больше. Учёные предположили, что это правило может касаться всех живых организмов в океане, от мельчайших бактерий до самых больших китов. Это предположение подтвердилось.
Но теперь, кажется, люди нарушили этот фундаментальный закон океана. В ноябрьской статье для журнала Science Advances исследователи рассказали, что правило больше не соответствует действительности для более крупных морских существ. Из-за промышленного рыболовства численность крупных рыб и морских млекопитающих в океане стала намного ниже, чем должна была быть.
Источник: Ars Technica