Как люди «сломали» фундаментальный закон океана

Иными словами, учёные обнаружили, что чем меньше организм, тем больше таких особей обитает в океане. Например, рачки в миллиард раз меньше, чем тунец, но их также в миллиард раз больше. Учёные предположили, что это правило может касаться всех живых организмов в океане, от мельчайших бактерий до самых больших китов. Это предположение подтвердилось.

Но теперь, кажется, люди нарушили этот фундаментальный закон океана. В ноябрьской статье для журнала Science Advances исследователи рассказали, что правило больше не соответствует действительности для более крупных морских существ. Из-за промышленного рыболовства численность крупных рыб и морских млекопитающих в океане стала намного ниже, чем должна была быть.