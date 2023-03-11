Наука и технологии
17:02, 11 марта 2023
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Как магазины могут легко заставить вас покупать более полезные продукты

Людьми довольно легко управлять

Учёные Университета Ла Троба узнали, как супермаркеты могут заставить людей покупать больше «здоровых» продуктов. Простой метод приводит к увеличению количества покупаемых фруктов и овощей в среднем на 1,26 кг за один поход в магазин.

Как магазины могут легко заставить вас покупать более полезные продукты

Фото: Unsplash

Во время эксперимента на 30% тележек в крупном продуктовом магазине Мельбурна повесили плакаты «более 9 из 10 покупателей приобретают фрукты или овощи в каждом магазине». Затем учёные анализировали чеки, а также опрашивали людей на выходе из магазина.

Оказалось, что люди, выбравшие тележки с плакатами, покупали на 1,25 кг больше фруктов и овощей и, соответственно, тратили на эти товары на 9,10 доллара больше по сравнению с покупателями из контрольной группы.

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