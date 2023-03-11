Как магазины могут легко заставить вас покупать более полезные продукты

Во время эксперимента на 30% тележек в крупном продуктовом магазине Мельбурна повесили плакаты «более 9 из 10 покупателей приобретают фрукты или овощи в каждом магазине». Затем учёные анализировали чеки, а также опрашивали людей на выходе из магазина.

Оказалось, что люди, выбравшие тележки с плакатами, покупали на 1,25 кг больше фруктов и овощей и, соответственно, тратили на эти товары на 9,10 доллара больше по сравнению с покупателями из контрольной группы.