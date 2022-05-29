Как маленькие саламандры не разбиваются, спрыгивая с деревьев? Учёные выяснили

Речь идёт о саламандре вида Aneides vagrans. Они обитают в лесах на западном побережье Северной Америки. Часто животные залазят в кроны вечнозелёных секвой, достигающих высоты 115 метров. Если саламандры видят хищную птицу там, то просто прыгают вниз. И выживают, хоть у них нет ни перепонок, ни крыльев.

Чтобы изучить процесс, учёные поместили животных, в аэротрубу. Выяснилось, что саламандры сохраняют в падении одну и ту же позу, выгнув хвост и растопырив конечности. Так их скорость замедляется на 10%. Кроме того, животные изгибают туловище и хвост, чтобы контролировать падение.