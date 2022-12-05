Как малые дозы кофе влияют на мозг человека

Учёные провели эксперимент на 25 здоровых молодых мужчинах (средний возраст 21 год), которые обычно потребляли 1-2 или меньше чашек кофе или чая с кофеином или 1 банку газировки с кофеином в день. Мужчин случайным образом разделили на две группы. Обе группы получили как настоящий кофеин, так и плацебо, но в разном порядке. В первом случае использовалось 50 мг кофеина. Экспериментаторы также спросили участников, что они, по их мнению, выпили — плацебо или напиток с кофеином. 85% мужчин не смогли определить разницу.

Исследователи увидели, что через 30 минут после употребления кофеина активность альфа-волн уменьшалась. Когнитивные функции, то есть скорость зрительно-моторной обработки, рабочая память и внимание, улучшились через 30 минут после употребления кофеина.