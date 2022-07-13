Как марсианские метеориты связаны с происхождением Земли

И что они могут нам об этом рассказать

Более 4,5 млрд лет назад Марс мог иметь кору, сравнимую с сегодняшней Исландией. Это открытие, скрытое в самых старых марсианских фрагментах, найденных на Земле, может предоставить информацию о нашей планете, которая была утеряна за миллиарды лет развития Земли, и помочь объяснить, почему она превратилась в планету, поддерживающую широкое разнообразие жизни, а Марс - нет.