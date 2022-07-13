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Как марсианские метеориты связаны с происхождением Земли

И что они могут нам об этом рассказать
Более 4,5 млрд лет назад Марс мог иметь кору, сравнимую с сегодняшней Исландией. Это открытие, скрытое в самых старых марсианских фрагментах, найденных на Земле, может предоставить информацию о нашей планете, которая была утеряна за миллиарды лет развития Земли, и помочь объяснить, почему она превратилась в планету, поддерживающую широкое разнообразие жизни, а Марс - нет.
Как марсианские метеориты связаны с происхождением Земли

Эти сведения о прошлом Земли были получены в результате нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications международной командой. В исследовании подробно описывается, как они установили вероятное марсианское происхождение метеорита возрастом 4,48 миллиарда лет, получившего неофициальное название Black Beauty. Его происхождение - один из самых древних регионов Марса.

"Этот метеорит зафиксировал первый этап эволюции Марса и, в дальнейшем, всех планет земной группы, включая Землю", - говорит астроном Валери Пайре. "Поскольку Земля потеряла свою старую поверхность в основном из-за тектоники плит, наблюдение за такими параметрами в чрезвычайно древних рельефах на Марсе - это редкое окно в древнюю земную поверхность, которую мы потеряли давным-давно".

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