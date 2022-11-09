Как марсианский, но подводный: испытан новый ровер для сбора ценных металлов

В некоторых районах дно океана усеяно полиметаллическими конкрециями - самородками длиной до 14 см, содержащими такие элементы, как медь, кобальт, никель и марганец, все из которых полезны для электроники и систем возобновляемой энергии. Самое интересное, что они часто просто лежат на морском дне, готовые к тому, чтобы их подобрали.

Проблема, конечно, в том, что они могут лежать на большой глубине, поэтому собрать их очень сложно. Еще хуже то, что это трудно сделать без серьезного нарушения окружающей среды. Одно из самых больших воздействий оказывают шлейфы отложений, поднимаемые горными работами, которые могут нарушить пищевые цепи.

Проект Blue Harvesting направлен на разработку, создание и испытание машины, способной собирать эти металлы с минимальным воздействием на окружающую среду. Конечным результатом двух с половиной лет работы стал аппарат "Аполлон-2".