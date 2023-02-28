Как маска для сна сделает вас умнее

Исследователи провели два эксперимента, чтобы выяснить, как ношение маски для глаз, может повлиять на когнитивные способности. В первом эксперименте участвовали 89 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование проводилось в течение двух недель. В течение экспериментальной недели участники провели пять ночей с маской для глаз, а затем прошли двухдневное тестирование. В течение контрольной недели добровольцы пять ночей спали без маски для глаз, а затем снова прошли тесты.

Исследователи обнаружили, что участники показали лучшую обучаемость в задаче на ассоциацию пар слов после того, как носили маски для сна. Они также показали более устойчивое внимание.

Второй эксперимент включал 33 участника в возрасте от 18 до 35 лет. На этот раз участники две ночи спали с маской для глаз и две ночи — с маской для глаз с вырезами. Им также проводилась ЭЭГ для изучения стадий сна. Результаты повторили выводы первого эксперимента.