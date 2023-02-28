Как маска для сна сделает вас умнее

Как маска для сна сделает вас умнееТо есть улучшит когнитивные способности
Если вы недоумевали, зачем нужны специальные маски для сна, то вот вам ответ. Учёные говорят, что ношение маски для глаз, блокирующей свет, может улучшить когнитивные функции на следующий день.
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Исследователи провели два эксперимента, чтобы выяснить, как ношение маски для глаз, может повлиять на когнитивные способности. В первом эксперименте участвовали 89 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Исследование проводилось в течение двух недель. В течение экспериментальной недели участники провели пять ночей с маской для глаз, а затем прошли двухдневное тестирование. В течение контрольной недели добровольцы пять ночей спали без маски для глаз, а затем снова прошли тесты.
Исследователи обнаружили, что участники показали лучшую обучаемость в задаче на ассоциацию пар слов после того, как носили маски для сна. Они также показали более устойчивое внимание.
Второй эксперимент включал 33 участника в возрасте от 18 до 35 лет. На этот раз участники две ночи спали с маской для глаз и две ночи — с маской для глаз с вырезами. Им также проводилась ЭЭГ для изучения стадий сна. Результаты повторили выводы первого эксперимента.