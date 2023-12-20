Как месопотамские кирпичи помогли раскрыть секреты древнего магнитного поля Земли

Исследование не только объяснило загадочную аномалию, известную как «Левантийская геомагнитная аномалия железного века», но и предложило новый инструмент для датировки древних артефактов. Анализируя магнитную силу оксида железа в обожженных кирпичах, археологи теперь могут точно определить возраст предметов, обеспечивая более точную хронологию месопотамской истории.

«Левантийская геомагнитная аномалия железного века» (с 1050 по 550 год до нашей эры) — название особенного периода в истории планеты, тогда магнитное поле Земли было необычно сильным в районе современного Ирака.