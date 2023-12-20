Как месопотамские кирпичи помогли раскрыть секреты древнего магнитного поля Земли

Как месопотамские кирпичи помогли раскрыть секреты древнего магнитного поля ЗемлиИ для чего это нужно было
Древние кирпичи из Месопотамии помогли понять магнитные поля Земли. В ходе недавнего исследования ученые изучили эти кирпичи с надписями, чтобы обнаружить сдвиги в магнитном поле Земли, отпечатавшиеся на зернах оксида железа в глине. Используя имена месопотамских царей в качестве исторического справочника, команда расшифровала изменения в силе магнитного поля с течением времени.
Исследование не только объяснило загадочную аномалию, известную как «Левантийская геомагнитная аномалия железного века», но и предложило новый инструмент для датировки древних артефактов. Анализируя магнитную силу оксида железа в обожженных кирпичах, археологи теперь могут точно определить возраст предметов, обеспечивая более точную хронологию месопотамской истории.
«Левантийская геомагнитная аномалия железного века» (с 1050 по 550 год до нашей эры) — название особенного периода в истории планеты, тогда магнитное поле Земли было необычно сильным в районе современного Ирака.