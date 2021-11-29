Как межконтинентальную баллистическую ракету загружают в шахту

Минобороны также отметило, что Козельское ракетное соединение в Калужской области стало первым, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования. Это позволит создать новую социальную инфраструктуру с более качественными условиями для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов заявил, что полное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершится до 2024 года.