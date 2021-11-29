Как межконтинентальную баллистическую ракету загружают в шахту

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Как межконтинентальную баллистическую ракету загружают в шахтуПоказали на видео
Министерство обороны опубликовало видео с кадрами размещения межконинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахте.
Погрузка в шахтную пусковую установку происходила в Козельском ракетном соединении. Для установки МБР нужен специальный транспортно-загрузочный агрегат. На всю операцию требуется несколько часов.
Авторство: Минобороны
Минобороны также отметило, что Козельское ракетное соединение в Калужской области стало первым, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования. Это позволит создать новую социальную инфраструктуру с более качественными условиями для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов заявил, что полное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершится до 2024 года.
Источник: Минобороны