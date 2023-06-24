Как Microsoft делает квантовые компьютеры реальностью

Нулевые моды Майораны - это уникальные частицы, которые могут произвести революцию в квантовых вычислениях и криптографии благодаря своей устойчивости к ошибкам. Исследователи сосредоточились на материале под названием InAs-Al, который продемонстрировал потенциал для поддержки нулевых мод Майораны.

Подвергнув гибридные устройства InAs-Al строгому испытанию, называемому протоколом топологического разрыва, команда успешно продемонстрировала, что устройства выдержали испытание.

Полученные результаты приближают нас к реализации этих экзотических частиц и созданию отказоустойчивых квантовых компьютеров. Сейчас исследователи работают над оптимизацией устройств и проводят более детальные измерения для дальнейшего подтверждения своих выводов.