Как Микеланджело: создан робот-скульптор

19:24, 09 января 2023
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Как Микеланджело: создан робот-скульпторМожет вырезать Венеру за четыре дня
Итальянский стартап под названием Robotor изобрёл робота, который почти так же хорош в вырезании фигур из мрамора, как и настоящие скульпторы.
Фото: CBS NEWS
Основатель Robotor Джакомо Массари убеждён, что мраморные статуи, обработанные роботом, почти не уступают человеческим — «на 99%».
Робот получил название 1L. Он имеет высоту четыре метра. На создание скульптуры Венеры у робота ушло около четырёх дней.