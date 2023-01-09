Наука и технологии
19:24, 09 января 2023
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Как Микеланджело: создан робот-скульптор

Может вырезать Венеру за четыре дня

Итальянский стартап под названием Robotor изобрёл робота, который почти так же хорош в вырезании фигур из мрамора, как и настоящие скульпторы.

Как Микеланджело: создан робот-скульптор

Фото: CBS NEWS

Основатель Robotor Джакомо Массари убеждён, что мраморные статуи, обработанные роботом, почти не уступают человеческим — «на 99%».

Робот получил название 1L. Он имеет высоту четыре метра. На создание скульптуры Венеры у робота ушло около четырёх дней.

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