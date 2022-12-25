Как мог бы выглядеть конец Земли? Это показал пример одной планеты

Экзопланета Kepler-1658b находится на расстоянии 2600 световых лет от Земли. Это горячий юпитер, то есть планета с массой порядка массы Юпитера, но находящаяся близко к своей звезде.

Оборот Kepler-1658b вокруг своего солнца занимает менее трёх дней и становится короче примерно на 131 миллисекунду в год. Если планета продолжит двигаться по спирали к своей звезде с наблюдаемой скоростью, то столкнётся с ней менее чем через три миллиона лет. Известно, что орбита Kepler-1658b сокращается из-за приливов. Подобные процессы есть и на Земле.