Как могут быть связаны ВИЧ и штамм коронавируса «омикрон» — объясняет вирусолог

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Как могут быть связаны ВИЧ и штамм коронавируса «омикрон» — объясняет вирусологНовый штамм появился в Африке
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков поделился с журналистами своим мнением о новом штамме коронавируса «омикрон». Он считает, что этот вариант вируса мог сформироваться среди многих людей, больных СПИДом, что объясняет некоторые его особенности.
Волчков уточнил, что научных исследований по новому штамму пока нет. Однако известно, что в странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. Из-за этого у людей заторможенный иммунный ответ. Это и может быть одной из причин большого количества мутаций «омикрона».
Кроме того, многие люди в Африке с ВИЧ-инфекцией могут лечиться с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И «омикрон» мог «учиться» уходить и из-под неё. «Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и ещё обходить адаптивный иммунитет после вакцинации», — добавил эксперт.
Источник: Известия