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Как могут быть связаны ВИЧ и штамм коронавируса «омикрон» — объясняет вирусолог

Новый штамм появился в Африке
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков поделился с журналистами своим мнением о новом штамме коронавируса «омикрон». Он считает, что этот вариант вируса мог сформироваться среди многих людей, больных СПИДом, что объясняет некоторые его особенности.
Как могут быть связаны ВИЧ и штамм коронавируса «омикрон» — объясняет вирусолог

Волчков уточнил, что научных исследований по новому штамму пока нет. Однако известно, что в странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. Из-за этого у людей заторможенный иммунный ответ. Это и может быть одной из причин большого количества мутаций «омикрона».

Кроме того, многие люди в Африке с ВИЧ-инфекцией могут лечиться с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И «омикрон» мог «учиться» уходить и из-под неё. «Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и ещё обходить адаптивный иммунитет после вакцинации», — добавил эксперт.

Источник: Известия
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