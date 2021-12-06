Как могут быть связаны ВИЧ и штамм коронавируса «омикрон» — объясняет вирусолог

Волчков уточнил, что научных исследований по новому штамму пока нет. Однако известно, что в странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. Из-за этого у людей заторможенный иммунный ответ. Это и может быть одной из причин большого количества мутаций «омикрона».

Кроме того, многие люди в Африке с ВИЧ-инфекцией могут лечиться с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И «омикрон» мог «учиться» уходить и из-под неё. «Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и ещё обходить адаптивный иммунитет после вакцинации», — добавил эксперт.