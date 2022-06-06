Как мозг человека разделяет “важные” и “неважные” ощущения

Как мозг человека разделяет “важные” и “неважные” ощущенияЭто недавно выяснили учёные
Вообще мозг человека способен обрабатывать огромные объёмы информации. Причём несмотря на это, он не перегружается. Более того, когда мы занимаемся любым делом (например, играем на гитаре), вы сосредоточиваемся лишь на определённых ощущениях, хотя поступает сигналов от различных рецепторов очень много. Так каким образом мозгу удаётся отделять «важное» от «неважного»?
Исследования, которые были проведены Северо-Западным, Чикагским университетами, Институтом биологических исследований им. Дж. Солка в Ла-Хойя, показали, что ключевое значение имеет в этом процессе особая область мозга. Она влияет на отбор сенсорных сигналов (то есть сигналов от органов чувств) и находится в нижней части ствола головного мозга человека. Название этой структуры - клиновидное ядро.
Когда человек прикасается к чему-либо или двигается, сигналы об этом передаются в мозг. Именно благодаря этому у человека есть способность чувствовать своё тело и прикосновения.
Учёным удалось изучить, как работает клиновидное ядро. Для этого они наблюдали некоторое время за бодрствующими обезьянами. Оказалось, что нервные клетки клиновидного ядра не только передают информацию, но и преобразуют эти сигналы.
Также после наблюдения за активностью этой области во время выполнения обезьянами задуманных действий специалисты сделали ещё один вывод. Когда животное двигало рукой самостоятельно, сигналы, которые поступали от мышц руки, усиливались (по сравнению с ситуациями, когда обезьяне помогал робот).
В третьем эксперименте, проведённом командой учёных, участвовали мыши. Благодаря этому удалось определить, какие клетки отвечают за усиление значимых сигналов и подавление незначимых. В клиновидное ядро поступают сообщения от частей тела, но также из мозга к телу идут сигналы, которые помогают понять, насколько важен для человека в данный момент тот или иной сигнал.
Получается, что клиновидное ядро выполняет несколько функций сразу. Это выделение и подавление определённых сигналов, а также передача этих сигналов в другие части мозга (которые ответственны за контроль движения, восприятие, высшие когнитивные функции).