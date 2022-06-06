Как мозг человека разделяет “важные” и “неважные” ощущения

Вообще мозг человека способен обрабатывать огромные объёмы информации. Причём несмотря на это, он не перегружается. Более того, когда мы занимаемся любым делом (например, играем на гитаре), вы сосредоточиваемся лишь на определённых ощущениях, хотя поступает сигналов от различных рецепторов очень много. Так каким образом мозгу удаётся отделять «важное» от «неважного»?

Исследования, которые были проведены Северо-Западным, Чикагским университетами, Институтом биологических исследований им. Дж. Солка в Ла-Хойя, показали, что ключевое значение имеет в этом процессе особая область мозга. Она влияет на отбор сенсорных сигналов (то есть сигналов от органов чувств) и находится в нижней части ствола головного мозга человека. Название этой структуры - клиновидное ядро.

Когда человек прикасается к чему-либо или двигается, сигналы об этом передаются в мозг. Именно благодаря этому у человека есть способность чувствовать своё тело и прикосновения.