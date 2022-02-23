Как мозг человека реагирует на пение

Как мозг человека реагирует на пениеОбъясняют нейробиологи
Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что существует особая популяция нейронов, которые активируются, когда мы слышим звуки пения. Результаты этого исследования опубликованы в издании Current Biology.
По словам специалистов, такие нейроны расположены в слуховой коре, то есть в той части височной доли, которая обрабатывает звук. Учёные полагают, что эти нейроны реагируют именно на сочетание голоса и музыки, а не просто на голос человека или инструментальные партии.
Основаны полученные результаты на исследовании 2015 года, в ходе которого изучалась связь между мозгом и музыкой при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Тогда оказалось, что у профессиональных композиторов во время сочинения музыкальных произведений мозг переходит в особое состояние. Именно по этой причине они могут «объединять» ноты с эмоциями.