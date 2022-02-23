Как мозг человека реагирует на пение

Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что существует особая популяция нейронов, которые активируются, когда мы слышим звуки пения. Результаты этого исследования опубликованы в издании Current Biology.

По словам специалистов, такие нейроны расположены в слуховой коре, то есть в той части височной доли, которая обрабатывает звук. Учёные полагают, что эти нейроны реагируют именно на сочетание голоса и музыки, а не просто на голос человека или инструментальные партии.