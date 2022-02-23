Наука и технологии
Сегодня в 14:26
1 мин.

Как мозг человека реагирует на пение

Объясняют нейробиологи
Учёные выяснили, что когда человек слышит пение, то в его мозге активируются особые нейроны. Подробнее об этом - в статье.
Как мозг человека реагирует на пение

Нейробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что существует особая популяция нейронов, которые активируются, когда мы слышим звуки пения. Результаты этого исследования опубликованы в издании Current Biology.

По словам специалистов, такие нейроны расположены в слуховой коре, то есть в той части височной доли, которая обрабатывает звук. Учёные полагают, что эти нейроны реагируют именно на сочетание голоса и музыки, а не просто на голос человека или инструментальные партии.

Как мозг человека реагирует на пение

Основаны полученные результаты на исследовании 2015 года, в ходе которого изучалась связь между мозгом и музыкой при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Тогда оказалось, что у профессиональных композиторов во время сочинения музыкальных произведений мозг переходит в особое состояние. Именно по этой причине они могут «объединять» ноты с эмоциями.

Источник: BBC Science Focus Magazine
Новости партнеров
Новости партнеров