Как мозг обманывает нас, чтобы мы нормально воспринимали окружающую реальность

Помимо того, что окружающая обстановка постоянно меняется, мы ещё и постоянно моргаем, а также двигаем головой. Однако мозг умудряется показывать нам цельную картинку без искажений и шума.

В последнем исследовании учёные поняли, как мозгу это удаётся. Выяснилось, что вместо того, чтобы анализировать каждый отдельный визуальный снимок, мы воспринимаем среднее из того, что видели за последние 15 секунд. Если бы мозг выдавал картинку в режиме реального времени, мир казался бы хаотичным местом с постоянными колебаниями света, тени и движениями. Всё вокруг казалось бы галлюцинацией.