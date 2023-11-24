Наука и технологии
11:43, 24 ноября 2023
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Как мозг перестраивается при столкновении с неожиданными образами

То, к чему он не привык

Удивительное открытие сделали ученые из Йоркского университета, обнаружив, как мозг учится, сталкиваясь с неожиданными визуальными образами. Вопреки давно известной теории, согласно которой мозг обновляет свою прогностическую модель, когда сенсорные данные доказывают ее ошибочность, исследование, проведенное на мышиной модели, выявило неожиданный феномен.

Как мозг перестраивается при столкновении с неожиданными образами

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В течение нескольких дней мышам показывали визуальные шаблоны, а затем вводили изображения, которые не соответствовали этим шаблонам. Удивительно, но реакция мозга, особенно в дистальных апикальных дендритах зрительной коры, со временем значительно эволюционировала, становясь все более чувствительной к сигналам, нарушающим шаблоны.

Это новаторское открытие может коренным образом изменить наше понимание сенсорного обучения, предлагая важнейшие идеи как для нейронаук, так и для разработки передовых алгоритмов машинного обучения.

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