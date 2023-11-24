Как мозг перестраивается при столкновении с неожиданными образами

Как мозг перестраивается при столкновении с неожиданными образамиТо, к чему он не привык
Удивительное открытие сделали ученые из Йоркского университета, обнаружив, как мозг учится, сталкиваясь с неожиданными визуальными образами. Вопреки давно известной теории, согласно которой мозг обновляет свою прогностическую модель, когда сенсорные данные доказывают ее ошибочность, исследование, проведенное на мышиной модели, выявило неожиданный феномен.
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В течение нескольких дней мышам показывали визуальные шаблоны, а затем вводили изображения, которые не соответствовали этим шаблонам. Удивительно, но реакция мозга, особенно в дистальных апикальных дендритах зрительной коры, со временем значительно эволюционировала, становясь все более чувствительной к сигналам, нарушающим шаблоны.
Это новаторское открытие может коренным образом изменить наше понимание сенсорного обучения, предлагая важнейшие идеи как для нейронаук, так и для разработки передовых алгоритмов машинного обучения.