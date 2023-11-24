Как мозг перестраивается при столкновении с неожиданными образами

В течение нескольких дней мышам показывали визуальные шаблоны, а затем вводили изображения, которые не соответствовали этим шаблонам. Удивительно, но реакция мозга, особенно в дистальных апикальных дендритах зрительной коры, со временем значительно эволюционировала, становясь все более чувствительной к сигналам, нарушающим шаблоны.

Это новаторское открытие может коренным образом изменить наше понимание сенсорного обучения, предлагая важнейшие идеи как для нейронаук, так и для разработки передовых алгоритмов машинного обучения.