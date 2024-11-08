Как можно понять форму атомов? Разбив их вдребезги!

С использованием детектора STAR на RHIC ученые исследовали столкновения атомов золота и урана, чтобы понять, как их форма влияет на поведение кварк-глюонной плазмы, горячего и плотного состояния материи, создающегося при таких столкновениях. Результаты показали, что ядра урана более сложны, чем считалось ранее, с различиями по всем трем осям, что указывает на триаксиальную форму, а не на ожидаемое удлинение, похожее на футбольный мяч для американского футбола.

Этот прорыв имеет широкие последствия для ядерной физики, позволяя лучше понять начальные условия в тяжелых атомных столкновениях, улучшить изучение экзотических распадов частиц и уточнить модели столкновений нейтронных звезд.