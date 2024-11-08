Опубликовано 08 ноября 2024, 08:151 мин.
Как можно понять форму атомов? Разбив их вдребезги!Новый метод
Форму атомов удалось понять путем их разрушения. Ученые из Национальной лаборатории Брукхейвен и RHIC разработали новый метод для изучения форм атомных ядер, который стал прорывом в области ядерной физики. Статья, опубликованная в журнале Nature, показывает, что, анализируя импульс и движение частиц, возникающих при атомных столкновениях, исследователи могут выводить тонкие формы ядер, включая их триаксиальность — различия между тремя основными осями формы. Этот метод предоставляет более детализированный подход по сравнению с традиционными методами.
С использованием детектора STAR на RHIC ученые исследовали столкновения атомов золота и урана, чтобы понять, как их форма влияет на поведение кварк-глюонной плазмы, горячего и плотного состояния материи, создающегося при таких столкновениях. Результаты показали, что ядра урана более сложны, чем считалось ранее, с различиями по всем трем осям, что указывает на триаксиальную форму, а не на ожидаемое удлинение, похожее на футбольный мяч для американского футбола.
Этот прорыв имеет широкие последствия для ядерной физики, позволяя лучше понять начальные условия в тяжелых атомных столкновениях, улучшить изучение экзотических распадов частиц и уточнить модели столкновений нейтронных звезд.
Источник:DOE/Brookhaven National Laboratory
Автор:Максим Многословный