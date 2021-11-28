Как можно «возродить» мамонтов

Как можно «возродить» мамонтовЕсть несколько вариантов
Клонирование - один из наиболее популярных способов возрождения редких видов животных. В 2003 году была попытка клонировать пиренейского горного козла, однако прожил он всего семь минут. При этом что касается мамонта, то клонировать его нельзя из-за особенностей ДНК. Один из вероятных способов его «воскресить» - это обратиться к редактированию генов.
При редактировании генов реконструируются части генома близкородственных ныне живущих видов. Делается это так, чтобы они соответствовали геному вымершего родственника животного. Для этого потребуется полная последовательность генома вымершего вида и относительно близкородственного живого вида.
Сейчас подобная технология используется в рамках проекта Джорджа Черча из Гарвардского университета и американской организацией Revive & Restore. Они уже определили ДНК мамонтов и ДНК их ближайшего родственника - азиатского слона. Постепенно в процессе редактирования различия между этими двумя геномами будут устраняться.
В целом же по поводу возрождения вымерших видов нет единого мнения в обществе. С одной стороны, это позволяет создать вид, который напоминает уже утраченный. С другой - выведенный вид является всё же новым, поэтому может быть также подвержен исчезновению из-за немногочисленности. Может возникнуть проблема и со средой обитания таких животных: не совсем ясно, где бы они жили в естественной среде.