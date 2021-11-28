Как можно «возродить» мамонтов

Клонирование - один из наиболее популярных способов возрождения редких видов животных. В 2003 году была попытка клонировать пиренейского горного козла, однако прожил он всего семь минут. При этом что касается мамонта, то клонировать его нельзя из-за особенностей ДНК. Один из вероятных способов его «воскресить» - это обратиться к редактированию генов.

При редактировании генов реконструируются части генома близкородственных ныне живущих видов. Делается это так, чтобы они соответствовали геному вымершего родственника животного. Для этого потребуется полная последовательность генома вымершего вида и относительно близкородственного живого вида.