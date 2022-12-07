Наука и технологии
10:11, 07 декабря 2022
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Как можно защитить машину от угона

Есть несколько средств

Сегодня существует множество способов защиты автомобиля от угона. Пользователь iXBT.com назвал самые популярные из них.

Как можно защитить машину от угона

Фото: Direct Line

По словам автора статьи, главный способ защитить машину от угона - это сделать так, чтобы сама попытка угнать автомобиль занимала бы много времени. Скорее всего, в этом случае злоумышленник просто не станет возиться долго с вашей машиной и просто найдёт другую. Поэтому имеет смысл поместить в автомобиль как можно больше средств, предохраняющих от угона.

Кроме того, специалисты отмечают, что полностью машину от угона нельзя. Об этом свидетельствует и статистика, и опыт владельцев автомобилей.

Тем не менее вот какие устройства вы можете установить в машине.

  1. Механические приспособления. Они могут, например, фиксировать руль. Однако также все они с лёгкостью убираются при помощи современных инструментов. Лучше всего, если эти приспособления будут выставлены напоказ, так как это заставит вора как минимум задуматься: а стоит ли лезть в машину?
Как можно защитить машину от угона

  1. Электрические «секретки». Эти устройства разрывают либо блокируют различные электрические цепи в бортовой цепи машины. Расположены они могут быть в любом месте в автомобиле. К примеру, для того чтобы завести двигатель, может понадобиться приоткрыть пепельницу и т.п.

  2. Новые технологии. Имеются в виду системы охраны, GPRS, GPS и пр. Такие технологии помогут отследить автомобиль в случае угона.

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