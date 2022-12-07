Как можно защитить машину от угона

По словам автора статьи, главный способ защитить машину от угона - это сделать так, чтобы сама попытка угнать автомобиль занимала бы много времени. Скорее всего, в этом случае злоумышленник просто не станет возиться долго с вашей машиной и просто найдёт другую. Поэтому имеет смысл поместить в автомобиль как можно больше средств, предохраняющих от угона.

Кроме того, специалисты отмечают, что полностью машину от угона нельзя. Об этом свидетельствует и статистика, и опыт владельцев автомобилей.

Тем не менее вот какие устройства вы можете установить в машине.