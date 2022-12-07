Как можно защитить машину от угона

Как можно защитить машину от угонаЕсть несколько средств
Сегодня существует множество способов защиты автомобиля от угона. Пользователь iXBT.com назвал самые популярные из них.
Фото: Direct Line
По словам автора статьи, главный способ защитить машину от угона - это сделать так, чтобы сама попытка угнать автомобиль занимала бы много времени. Скорее всего, в этом случае злоумышленник просто не станет возиться долго с вашей машиной и просто найдёт другую. Поэтому имеет смысл поместить в автомобиль как можно больше средств, предохраняющих от угона.
Кроме того, специалисты отмечают, что полностью машину от угона нельзя. Об этом свидетельствует и статистика, и опыт владельцев автомобилей.
Тем не менее вот какие устройства вы можете установить в машине.
- Механические приспособления. Они могут, например, фиксировать руль. Однако также все они с лёгкостью убираются при помощи современных инструментов. Лучше всего, если эти приспособления будут выставлены напоказ, так как это заставит вора как минимум задуматься: а стоит ли лезть в машину?
Электрические «секретки». Эти устройства разрывают либо блокируют различные электрические цепи в бортовой цепи машины. Расположены они могут быть в любом месте в автомобиле. К примеру, для того чтобы завести двигатель, может понадобиться приоткрыть пепельницу и т.п.
Новые технологии. Имеются в виду системы охраны, GPRS, GPS и пр. Такие технологии помогут отследить автомобиль в случае угона.