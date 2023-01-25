Как на человека влияет изменение скорости вращения ядра Земли

По их словам, эти явления сейчас вряд ли способны привести к каким-то значимым последствиям для людей. Учёные же отметили, что изменение характера вращения может сократить продолжительность дня и повлиять на геомагнитное поле планеты.

Доктор физико-математических наук Сергей Тихоцкий добавил, что учёные высказали «достаточно обоснованное» предположение, которое, однако, полностью не подтверждено. По его мнению, процесс изменения относительной скорости вращения внутреннего ядра и мантии носит периодический характер.

Что касается изменения в продолжительности суток, то, по словам Тихоцкого, они появляются «на уровне миллисекунд» с периодичностью 60–70 лет. Тем не менее учёные сходятся во мнении, что взаимодействие внешнего и внутреннего ядра Земли, влияющее на магнитное поле планеты, — это тема «исключительно важная для обычного человека и человека как вида».