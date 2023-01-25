Наука и технологии
14:09, 25 января 2023
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Как на человека влияет изменение скорости вращения ядра Земли

Мнение экспертов

Китайские учёные заявили, что скорость вращения внутреннего ядра Земли меняется. Эксперты объяснили, как это может повлиять на людей.

Как на человека влияет изменение скорости вращения ядра Земли

Фото: Unsplash

По их словам, эти явления сейчас вряд ли способны привести к каким-то значимым последствиям для людей. Учёные же отметили, что изменение характера вращения может сократить продолжительность дня и повлиять на геомагнитное поле планеты.

Доктор физико-математических наук Сергей Тихоцкий добавил, что учёные высказали «достаточно обоснованное» предположение, которое, однако, полностью не подтверждено. По его мнению, процесс изменения относительной скорости вращения внутреннего ядра и мантии носит периодический характер.

Что касается изменения в продолжительности суток, то, по словам Тихоцкого, они появляются «на уровне миллисекунд» с периодичностью 60–70 лет. Тем не менее учёные сходятся во мнении, что взаимодействие внешнего и внутреннего ядра Земли, влияющее на магнитное поле планеты, — это тема «исключительно важная для обычного человека и человека как вида».

Источник:РБК
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