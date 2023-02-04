Как на сигаретах: в России будут писать о вреде сладких напитков на этикетках

В Минздраве прокомментировали идею. Отмечается, что «употребление подслащённых напитков представляет собой угрозу для общественного здоровья, включая как сахаросодержащие напитки, так и напитки с искусственными подсластителями». К тому же употребление напитков с добавленным сахаром — один из факторов роста в мире ожирения и других заболеваний.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного размещения на потребительских упаковках сахаросодержащих напитков предупреждающей информации, в том числе и визуальной, о вреде потребления данного вида продукции, по аналогии с табачными изделиями», — сказано в обращении директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова к Минздраву.