Как нанотехнологии помогут создать контрацепцию для мужчин

Такие методы так и называют — наноконтрацепция. Она базируется на идее, что наночастицы — размерами в 100 нанометров в диаметре — могут быть доставлены внутрь яичек, где смогут их нагреть. Нагрев — самый простой способ деактивировать сперматозоиды, а значит сделать мужчину на время бесплодным. Причём этот процесс обратимый: как только температура вернётся в норму, вернётся и фертильность. При этом важно не перегреть яички.

Летом 2021 года учёные опубликовали работу, в которой рассказали, как сделали наностержни из магнитного оксида железа и вводили их в вены мышам. Затем исследователи помещали магнит у яичек, и наночастицы приплывали куда надо. После этого вокруг мошонки устанавливали катушку, через которую пропускали ток. Это создавало магнитное поле, которое разогревало наностержни и, следовательно, яички. К сожалению, эксперименты прошли не совсем гладко: фертильность в некоторых случаях не вернулась к нормальному уровню.

Конечно, пока такие методы нельзя применять на людях. Но учёные работают в этом направлении.