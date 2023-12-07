Наука и технологии
17:20, 07 декабря 2023
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Как NASA могла потерпеть фиаско при доставке образцов с астероида

И при чем тут парашют

В самый ответственный момент миссия NASA по возвращению образцов астероидов OSIRIS-REx, во время возвращения на Землю, столкнулась с проблемами из-за неисправности парашюта. Данте Лауретта, руководитель миссии, с тревогой наблюдал за тем, как не раскрылся парашют, что вызвало тревогу.

Как NASA могла потерпеть фиаско при доставке образцов с астероида

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Кувыркаясь по направлению к Земле, Лауретта готовился к катастрофе, опасаясь повторения прошлого промаха NASA. Чудесным образом основной парашют все же раскрылся и спас положение.

Расследование выявило перекрещивание проводов в аппарате, во время сборки термины «основной» и «запасной» перепутались, что привело к неправильному порядку запуска парашюта. Несмотря на сбой, OSIRIS-REx совершил безупречную посадку в штате Юта. На борту капсулы находились бесценные образцы астероида.

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