Как NASA могла потерпеть фиаско при доставке образцов с астероида

Как NASA могла потерпеть фиаско при доставке образцов с астероидаИ при чем тут парашют
В самый ответственный момент миссия NASA по возвращению образцов астероидов OSIRIS-REx, во время возвращения на Землю, столкнулась с проблемами из-за неисправности парашюта. Данте Лауретта, руководитель миссии, с тревогой наблюдал за тем, как не раскрылся парашют, что вызвало тревогу.
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Кувыркаясь по направлению к Земле, Лауретта готовился к катастрофе, опасаясь повторения прошлого промаха NASA. Чудесным образом основной парашют все же раскрылся и спас положение.
Расследование выявило перекрещивание проводов в аппарате, во время сборки термины «основной» и «запасной» перепутались, что привело к неправильному порядку запуска парашюта. Несмотря на сбой, OSIRIS-REx совершил безупречную посадку в штате Юта. На борту капсулы находились бесценные образцы астероида.