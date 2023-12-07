Как NASA могла потерпеть фиаско при доставке образцов с астероида

Кувыркаясь по направлению к Земле, Лауретта готовился к катастрофе, опасаясь повторения прошлого промаха NASA. Чудесным образом основной парашют все же раскрылся и спас положение.

Расследование выявило перекрещивание проводов в аппарате, во время сборки термины «основной» и «запасной» перепутались, что привело к неправильному порядку запуска парашюта. Несмотря на сбой, OSIRIS-REx совершил безупречную посадку в штате Юта. На борту капсулы находились бесценные образцы астероида.