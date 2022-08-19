Как насекомые могут влиять на погоду

Дело в том, что растения способны создавать атмосферные аэрозоли. Они выделяют особые летучие органические соединения (ЛОС) в ответ на стресс. Эти ЛОС, окисляясь в атмосфере,, превращаются во вторичные органические аэрозольные частицы. Аэрозоли влияют на климат, рассеивая и поглощая солнечное излучение и воздействуя на формирование и свойства облаков.

Стресс у растений могут вызывать поражение насекомыми-вредителями. Учёные смоделировали это и увидели, что уже при 25-процентном заражении количество органических аэрозольных частиц растёт на 50%. Если заразятся все деревья в лесу, то рост составит 120%.