Как наши воспоминания связываются в мозгу

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, позволяют предположить новый метод укрепления памяти человека в среднем возрасте и возможность раннего вмешательства при деменции.

Команда Калифорнийского университета сосредоточилась на гене под названием CCR5, который кодирует рецептор CCR5. В предыдущих исследованиях они продемонстрировали, что экспрессия этого гена снижает способность к запоминанию.

В нынешнем исследовании ученые обнаружили центральный механизм, лежащий в основе способности мышей связывать свои воспоминания о двух разных клетках. Крошечный микроскоп открыл окно в мозг животных, что позволило ученым наблюдать, как нейроны связываются и создают новые воспоминания.

Ученые также изучили препарат, который Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило в 2007 году для лечения ВИЧ-инфекции. Результаты позволяют предположить, что препарат можно использовать не по назначению, чтобы помочь восстановить потерю памяти в среднем возрасте, а также обратить вспять когнитивные нарушения, вызванные ВИЧ-инфекцией.

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