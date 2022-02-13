Как научить собаку различать, надолго вы уходите или нет

Эксперты сошлись во мнении, что трудно сказать, как собаки воспринимают время. Почти наверняка они не мыслят в категориях часов и минут — ведь это человеческий конструкт. Например, ветеринарный исследователь Катрин Панкратц (Katherine Pankratz) говорит, что у собак есть понимание временных интервалов и различий между маленькой и большой продолжительностью чего-то.

Кроме того, у животных есть внутренние часы, которые зависят от естественных циркадных ритмов, гормональных колебаний и т. д. Эти часы говорят собакам, когда ждать подачи ужина и когда хозяин придёт домой.

Эксперты советуют: чтобы пёс не волновался, старайтесь уходить и возвращаться домой в одно и то же время каждый день. Тогда питомец будет знать, когда вас ждать. Кроме того, собаки могут ассоциировать какие-то вещи с вашим уходом. Например, когда вы берёте пиджак и галстук, животное понимает, что вы уходите на работу, а значит вас не будет долго. Можно также начать проговаривать определённые фразы перед уходом: одну перед тем, как уйти надолго, и другую — перед тем, как уйти на короткое время. Врать же собакам не надо: если вы скажете, что идёте прогуляться, а сами поведёте пса к ветеринару, никакие попытки научить собаку различать ваши намерения не сработают.