Как наушники Apple могут защитить ваш слух

Эта функция особенно полезна для посетителей фестивалей и концертов, поскольку воздействие громкой музыки со временем может привести к повреждению слуха.

Даже Apple предупреждает, что воздействие звука в 100 дБ в течение всего нескольких минут в день может привести к потере слуха.

AirPods Pro 2 также предлагают дополнительные функции для сохранения слуха, например, уведомления на Apple Watch, которые предупреждают пользователей, когда они находятся в опасно громком окружении. Фотографы и продюсеры, использовавшие AirPods Pro 2 на концертах и саундчеках, высоко оценили режим адаптивной прозрачности за чистую фильтрацию шумов, что облегчает восприятие звуков без ущерба для слуха.

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