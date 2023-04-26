Как наушники Apple могут защитить ваш слух

Как наушники Apple могут защитить ваш слухШумоподавление – наше все
AirPods Pro 2 могут помочь посетителям концертов уберечь свой слух, говорится в недавнем отчете Highsnobiety. Наушники предлагают улучшенную функцию активного шумоподавления, снижающую уровень шума до 23 дБ, и новый режим адаптивной прозрачности, который позволяет пропускать внешние звуки, но при этом снижает громкий шум окружающей среды.
Эта функция особенно полезна для посетителей фестивалей и концертов, поскольку воздействие громкой музыки со временем может привести к повреждению слуха.
Даже Apple предупреждает, что воздействие звука в 100 дБ в течение всего нескольких минут в день может привести к потере слуха.
AirPods Pro 2 также предлагают дополнительные функции для сохранения слуха, например, уведомления на Apple Watch, которые предупреждают пользователей, когда они находятся в опасно громком окружении. Фотографы и продюсеры, использовавшие AirPods Pro 2 на концертах и саундчеках, высоко оценили режим адаптивной прозрачности за чистую фильтрацию шумов, что облегчает восприятие звуков без ущерба для слуха.
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