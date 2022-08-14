Как не допустить нехватку воды на планете в будущем: объясняет специалист

Засуха может быть разной. Бывает метеорологическая (когда выпадает слишком мало осадков) и гидрологическая (когда в озёрах, водохранилищах и других водоёмах не хватает воды). Последний вид засухи развивается в течение нескольких лет, однако слишком засушливые весна и осень только усугубляют проблему. В следующем году всё может стать ещё хуже, если зимой вновь будет недостаточно осадков.

Для того чтобы не допустить гидрологической засухи, нужно создать водный резерв. Но это зависит от того, в каком месте находится та или иная территория, и от того, есть ли там подземные воды. Также теоретически можно перемещать водные ресурсы из одного региона в другой: для этого в Великобритании сейчас строится водопровод из Хамберсайда в Эссекс.