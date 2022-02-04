Как не нарваться на мошенников при планировании свадьбы

Как пишет «Роскачество», во второй половине января на сайтах стали появляться предложения по продаже красивой даты регистрации брака. Мошенники просят за «услугу» до нескольких сотен тысяч рублей. Авторы объявлений обещают забронировать и потом передать своё место в очереди при встрече у ЗАГСа.

Однако представители московских ЗАГСов заявили, что такая услуга недоступна в принципе. Как пояснил юрисконсульт «Роскачества», юридической возможности провернуть предлагаемую схему не предусматривается. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не откликаться на подобные объявления.