Как новая модель ChatGPT изменит мир

В то время как одни считают это захватывающим, другие выражают беспокойство по поводу потенциальных опасностей. Европейские регуляторы начали расследование деятельности OpenAI, подчеркивая необходимость регулирования мощных технологий ИИ.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, признал беспокойство, связанное с ИИ и AGI, согласившись с важностью регулирования, хоть и не слишком сильного.

Петиция, подписанная видными деятелями, включая Илона Маска и Стива Возняка, призвала приостановить разработку AGI после ChatGPT-4. Несмотря на опасения, OpenAI, как сообщается, планирует выпустить ChatGPT-5, который принесет модели значительные улучшения. И даже если модель не достигнет уровня AGI, то обновление все равно способно будет изменить различные отрасли, включая творческие искусства, юриспруденцию и электронную коммерцию, предлагая новые возможности и преобразуя наш мир.