Как нужно спать, чтобы не развилась болезнь Альцгеймера

Проанализировав данные 1168 взрослых старше 50 лет, исследователи смогли подтвердить гипотезу о том, что сон продолжительностью менее семи часов связан с биомаркерами болезни Альцгеймера.

«Сон — это возможность помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и укрепить здоровье мозга», — отметил один из авторов исследования. Важно то, что нарушения сна были связаны именно с ключевыми биомаркерами болезни — p-tau и t-tau.