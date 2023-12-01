Наука и технологии
17:30, 01 декабря 2023
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Как обезопасить свой криптовалютный кошелек: мнение эксперта

От основных правил, до необязательных

Цифровая среда изобилует потенциальными угрозами, и защита вашего криптовалютного кошелька сейчас важна как никогда. Удивительно, но первой линией обороны является сохранение анонимности в социальных сетях, что позволяет скрыть данные вашего кошелька от посторонних глаз, пишет обозреватель HackerNoon.

Как обезопасить свой криптовалютный кошелек: мнение эксперта

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Эксперт отмечает важность аппаратных кошельков, таких как Ledger и Trezor, которые называют «Форт-Ноксом» в криптовалютной сфере. Отдельно отмечается важность резервного копирования данных кошелька в автономном режиме, а также защита приватного ключа и паролей от посягательств сетевых мародеров.

У подобных приложений также есть функции белых списков адресов криптокошельков, чтобы предотвращать несанкционированный доступ. В статье также рассказывается о вреде публичных Wi-Fi сетей.

В арсенале пользователей также - включение двухфакторной аутентификации, отказ от универсальных паролей и диверсификация своих активов по нескольким кошелькам.

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