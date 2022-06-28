Как облегчить жару в квартире. Учёные назвали лучшие способы

Исследователи использовали данные о погоде во время сильной жары 2021 года в США. Оказалось, что сочетание затенения и естественной вентиляции удерживало температуру в квартире вне опасной зоны в течение всего трёхдневного события. Не требовался даже кондиционер. По подсчётам учёных такие стратегии пассивного охлаждения могут снизить нагрузку на систему кондиционирования на целых 80%.

В целом моделирование показало, даже открытые окна немного уменьшали количество времени, в течение которого в квартире было опасно жарко. А использование комбинации методов пассивного охлаждения может сделать жилище комфортным даже при высоких температурах.

Есть ещё ряд любопытных выводов из исследования. Так, открытие окон имеет наибольшее значение ночью и ранним утром, когда наружный воздух самый прохладный, а использование жалюзи или оконных штор больше всего помогает ближе к вечеру, когда солнце светит прямо в окна (в моделировании они выходили на запад). Ситуацию делал ещё лучше вентилятор на окне, который помогал циркулировать воздуху.