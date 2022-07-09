Как общество оценивает разные риски

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи разработали новый метод, основанный на ассоциациях слов и алгоритмическом процессе, который отображает представление о риске для различных групп и отдельных людей. Используя этот метод, исследователи опросили национальную репрезентативную выборку из 1205 человек с равным представительством мужчин и женщин и разных возрастных групп.

Для создания семантической сети риска из 36 100 ассоциаций был использован алгоритм. Он выделил следующие компоненты: угроза, удача, инвестиции, активность и анализ. Семантический кластер "угроза" (опасность, несчастный случай, потеря и т.д.) был компонентом, наиболее часто ассоциирующимся с риском, за ним следовала "удача" (прибыль, игра, приключения).

Психологи исследовали различия между мужчинами и женщинами, а также между разными возрастными группами. В целом, оказалось, что женщины и мужчины, а также люди разного возраста имеют схожие представления о риске. Тем не менее большая доля пожилых людей и большая доля женщин чаще ассоциировали риск с угрозой и меньше - с удачей.