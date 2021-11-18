Как общинное фермерство поможет в решении проблемы изменения климата

Исследователь лично была в двух подобных общинах на Тихоокеанском северо-западе и на Кубе. Там люди стремились сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к изменению климата за счёт эгалитарной социальной организации (когда все члены общества равны) и регенеративного земледелия (позволяет восстановить естественные циклы почв).

Кроме того, в рамках пермакультуры люди применяют в целом регенеративные методы. Эти методы направлены на то, чтобы поддерживать почвы в здоровом состоянии, сокращать число отходов, сохранять воду, защищать среду обитания диких животных. Чаще всего продукты, выращенные таким, богаты питательными веществами. Иногда люди даже получают урожай больше, чем на промышленных фермах.

Население Земли на самом деле потребляет больше, чем планета может восполнить, а также создаёт отходы быстрее, чем они успевают усваиваться. Поэтому распределение излишков между людьми как способ ограничения потребления может оказаться эффективным.