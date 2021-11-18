Как общинное фермерство поможет в решении проблемы изменения климата

Как общинное фермерство поможет в решении проблемы изменения климатаОбъясняет социолог-эколог
По мнению доцента социологии в Университете Теннесси Кристины Эргас, снизить вредное влияние выращивания монокультур на окружающую среду способна пермакультура. Причём это не просто особый способ ведения сельского хозяйства, а полноценный образ жизни.
У пермакультуры есть несколько ключевых принципов. Это забота о Земле, забота о людях и совместное использование излишков. Соответственно, такое использование природных ресурсов позволит равномерно распределять их между всеми жителями планеты. А это станет решением другой проблемы, которая связана с нанесением вреда малообеспеченным группам населения в результате климатических изменений.
Исследователь лично была в двух подобных общинах на Тихоокеанском северо-западе и на Кубе. Там люди стремились сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к изменению климата за счёт эгалитарной социальной организации (когда все члены общества равны) и регенеративного земледелия (позволяет восстановить естественные циклы почв).
Кроме того, в рамках пермакультуры люди применяют в целом регенеративные методы. Эти методы направлены на то, чтобы поддерживать почвы в здоровом состоянии, сокращать число отходов, сохранять воду, защищать среду обитания диких животных. Чаще всего продукты, выращенные таким, богаты питательными веществами. Иногда люди даже получают урожай больше, чем на промышленных фермах.
Население Земли на самом деле потребляет больше, чем планета может восполнить, а также создаёт отходы быстрее, чем они успевают усваиваться. Поэтому распределение излишков между людьми как способ ограничения потребления может оказаться эффективным.