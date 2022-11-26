Как объятия с собаками влияют на человеческий мозг

В исследовании участвовал 21 человек. Все участники были старше 18 лет и не имели аллергии на собак и не боялись их. Они взаимодействовали то с настоящими животными, то с игрушками. Для исследования взяли джек-рассел-терьера, золотистого ретривера и голдендудля.

Две гипотезы этого исследования оказались верными. Первая гипотеза утверждала, что активность мозга будет увеличиваться по мере увеличения контактов. Чем ближе оказывались собака или игрушка, тем больше активности мозга наблюдалось в префронтальной коре. Вторая гипотеза гласила, что участники будут демонстрировать более значительную активность префронтальной коры при взаимодействии с собакой, чем с игрушкой. Это тоже оказалось правдой.