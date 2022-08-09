Как обычно, коррупция: Китай нашёл виновных в зависимости от электроники из США

Высокопоставленные чиновники возмущены тем, что десятки миллиардов долларов, вложенных в отрасль за последнее десятилетие, не привели к технологическим прорывам. Также они считают, что Вашингтон смог оказать сильное влияние на Пекин и успешно сдержать его технологические амбиции.

Отмечается, что правительство Си Цзиньпина выделило более 100 миллиардов долларов на создание отечественного сектора полупроводников, чтобы страна могла избавиться от зависимости от Запада. Теперь, когда стало ясно, что результатов финансирования нет, КНР начала антикоррупционные расследования. В частности, правительство ведёт расследование в отношении главы фонда Big Fund, который поддерживал множество компаний, в том числе Semiconductor Manufacturing International Corp. и Yangtze Memory Technologies Co.