Как очки дополненной реальности помогут американским солдатам решать сложные задачи

PTG объединяет датчики с ИИ и гарнитурами AR для интеграции в окружающую среду пользователя. Идея заключается в том, чтобы помочь солдатам и другим военнослужащим улучшить свои навыки, выполнить сложные задачи и выполнить их лучше.

DARPA сузила рассчитывает на использование в трех областях: медицина поля боя, поддержание военного оборудования в рабочем состоянии и пилотирование.

Интересно, что в учебных демонстрациях DARPA показывает эту технологию на… приготовлении пищи. Руководитель программы назвал это идеальной “прокси-задачей”. По его словам, приготовление пищи - это хороший пример сложной физической задачи, которую можно решить разными способами. Есть много различных объектов, твердых тел, жидкостей, вещи меняют состояние, так что визуально это довольно сложно. Есть специальная терминология, есть специальные устройства, и есть много различных способов, которыми это может быть выполнено. Команда считает, что PTG со временем найдет применение в медицинском обучении, оценке компетентности медиков и других медицинских услуг.