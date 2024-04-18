Как оказалось, на ОАЭ обрушился сильнейший с 1949 года шторм

Больше всего пострадал город Аль-Айн, граничащий с Оманом, где всего за 24 часа выпало 254 миллиметров осадков. Это самое большое количество осадков в ОАЭ с момента начала учета в 1949 году.

Хотя дождь — редкое явление в этом засушливом регионе, отсутствие надлежащей дренажной инфраструктуры усугубило ситуацию. После этого стихийного бедствия роль засева облаков — метода, который ОАЭ часто используют для борьбы с нехваткой воды, — оказалась под пристальным вниманием. Засев облаков подразумевает впрыскивание химических веществ в облака, чтобы стимулировать выпадение осадков. Однако метеорологическое агентство ОАЭ опровергло заявления о засеве облаков перед штормом.

Эксперты считают, что потоп стал результатом стечения обстоятельств. По словам Эсраа Альнакби, старшего синоптика Национального метеорологического центра ОАЭ, система низкого давления в верхних слоях атмосферы в сочетании с низким давлением на поверхности создала «сжатие», усиленное температурным контрастом между теплым землей и более холодным воздухом над ней, что и привело к мощному шторму.