Как охотники повлияли на эволюцию носорогов

Для исследования ученые из британского Кембриджского университета тщательно изучили 80 исторических фотографий носорогов, сделанных в течение 132 лет, с 1886 по 2018 год.

Было обнаружено, что у всех видов размер рогов (по отношению к размеру тела) с годами становился все меньше. Исследователи считают, что эта тенденция связана с тем, что носороги с большими рогами были наиболее популярны у охотников, в результате чего выжившие носороги с меньшими рогами могли размножаться и передавать свои признаки будущим поколениям. Подобные тенденции наблюдались и ранее в других популяциях животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Ученые также проанализировали 3 158 рисунков и фотографий носорогов, хранящихся в архиве, - с 1481 по 2021 год - чтобы увидеть, как менялось изображение животных с течением времени. Возможно, неудивительно, что на ранних изображениях носороги, как правило, изображались страшными, внушающими страх существами. Однако, начиная примерно с 1950 года, их все чаще стали изображать как животных, которым угрожает опасность и которые нуждаются в защите.