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Как окурки влияют на окружающую среду

Они опаснее, чем вы думаете
Знали ли вы, что в мире накапливается 845 тысяч тонн сигаретных окурков в год? Более того, из-за них могут даже гибнуть дикие животные.
Как окурки влияют на окружающую среду

Во всём мире на сегодняшний день курит более одного миллиарда человек. Каждый день люди покупают более 15 миллиардов сигарет, и это число со временем лишь увеличится. Сигаретные фильтры при этом состоят ацетата целлюлозы, а это вещество в окружающей среде разлагается несколько лет. Также известно, что в год в Соединённых Штатах из-за сигарет происходит 90 тысяч пожаров, причём лесные пожары в основном возникают именно из-за табачных изделий.

Однако на водоёмы влияют сигаретные окурки ещё сильнее. Они могут попадать в ливневые стоки, уноситься в реки, а затем - в море. Вообще окурки считаются самым распространённым видом мусора на пляже.

Как окурки влияют на окружающую среду

Животные (в том числе рыбы, черепахи, морские птицы) нередко принимают окурки за еду. Поэтому их часто находят в их желудках. Причём даже если эти окурки просто плавают в воде, вещества, попавшие в фильтр во время курения (по большей части - этилфенол и никотин), всё равно являются ядовитыми для морских существ.

Например, если в один литр воды попадёт один окурок, то он станет смертельным при 1/8 этой концентрации для планктонных организмов (водяные блохи) и мелкой рыбы. То есть пять триллионов окурков вполне хватит, чтобы убить все живые организмы в китайской плотине «Три ущелья».

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