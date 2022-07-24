Как окурки влияют на окружающую среду

Во всём мире на сегодняшний день курит более одного миллиарда человек. Каждый день люди покупают более 15 миллиардов сигарет, и это число со временем лишь увеличится. Сигаретные фильтры при этом состоят ацетата целлюлозы, а это вещество в окружающей среде разлагается несколько лет. Также известно, что в год в Соединённых Штатах из-за сигарет происходит 90 тысяч пожаров, причём лесные пожары в основном возникают именно из-за табачных изделий.

Однако на водоёмы влияют сигаретные окурки ещё сильнее. Они могут попадать в ливневые стоки, уноситься в реки, а затем - в море. Вообще окурки считаются самым распространённым видом мусора на пляже.