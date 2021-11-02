Как опознать мошенническое письмо

Доцент кафедры информатики и кибербезопасности Мичиганского государственного университета Рик Уош перечислил характерные признаки письма от мошенников. Многие могут самостоятельно определить, фальшивое перед ними письмо или настоящее. Большинство интуитивно чувствует, что с содержанием послания что-то не так, говорит эксперт.

Итак, какие детали намекают на то, что письмо отправлено злоумышленниками? Сами по себе такие письма предлагают людям перевести куда-либо деньги, запустить ту или иную программу, ввести пароль, перейти по ссылке и т.п. Называются подобные сообщения фишинговыми.