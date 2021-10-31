Как опознать заражение дельта-штаммом коронавируса в прошлом

Её слова приводит ТАСС. Специалист рассказала, что врачи всё чаще отмечают более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных (познавательных) функций, нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения лёгких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям.

Руженцова уточнила, что постковидный синдром может случиться и у тех, кто переболел в лёгкой форме. Дело в том, что при лёгком течении люди часто не обращаются к врачам. Это может стать фактором для синдрома. Однако специалист добавила, что чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома.